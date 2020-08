RIGOLI: “Sono molto favorevole alle liste a 22. Gironi Serie C? L’Italia non può essere divisa in tre…”

Liste e composizione gironi, per il quale è stato confermato il criterio delle ultime stagioni. Ecco il pensiero dell’ex allenatore del Catania Pino Rigoli per tuttoc.com:

“Sono molto favorevole alle liste a 22. Le rose allargate in C non servono a niente visto che solitamente giocano sempre un massimo di venti ragazzi, gestire una rosa oltre i 22 diventa un problema per tutti. Ho sempre avuto questa idea, ovunque sono andato. La ritengo quindi una scelta valida, non solo sul piano economico ma anche su quello tecnico. In questo modo si evitano squilibri interni. Gironi nazionali? L’Italia non può essere divisa in tre. Un confronto tra squadre del Nord e del Sud sarebbe un motivo di arricchimento per tutti permettendo anche agli allenatori di farsi conoscere meglio in tutta la penisola. Siamo un Paese già di per sè diviso, il calcio deve essere motivo di unione e non di divisione”.

