SERIE C – Rizzo (Triestina): l’ex Catania subito in gol

Triestina al lavoro nella sede del ritiro di Ravascletto e che lunedì ha sostenuto la prima partitella in famiglia conclusasi con il risultato di 1-1. Subito a segno il centrocampista ex Catania Giuseppe Rizzo. Quest’ultimo si è svincolato dal club rossazzurro nei mesi scorsi, decidendo di non prendere parte ai Play Off. Un pò di tempo fa aveva chiaramente manifestato, tramite un’intervista, tutta la sua voglia di mettersi in mostra con la maglia alabardata. Ritrovando gli ex compagni di squadra rossazzurri Vincenzo Sarno e Francesco Lodi.

