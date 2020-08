SERIE C: criterio suddivisione gironi, la Viterbese non ci sta

E’ stato confermato il criterio di suddivisione dei gironi degli ultimi anni in Serie C. La Viterbese, tuttavia, non ci sta ed ha inoltrato una missiva ufficiale al Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, manifestando perplessità. Una missiva che, si legge in una nota del club, “vuole essere come un veicolo costruttivo e collaborativo nei confronti delle istituzioni al fine di salvaguardare i primari interessi della società e assicurare il regolare svolgimento della competizione sportiva in condizione di parità tra le contendenti”.

