MBENDE: continuano i rumors di mercato da Viterbo

Incassato un “no” secco per Tommaso Silvestri, punto di riferimento del reparto difensivo rossazzurro, la Viterbese continua a guardare in casa Catania. Si è detto nei giorni scorsi, in particolare, di un concreto interesse per Moïse Emmanuel Mbende. Pista che la società gialloblu non intende mollare secondo quanto assicurano fonti laziali. In queste ore giungono rumors che preannunciano un deciso tentativo della Viterbese nei prossimi giorni per provare ad assicurarsi il diritto alle prestazioni sportive del difensore classe 1996.

