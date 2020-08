SPEZIALE: chiesti i domiciliari per “gravi e comprovati motivi di salute”

Richiesta inoltrata al magistrato di sorveglianza di Messina di ricorrere agli arresti domiciliari nei confronti di Antonino Speziale, “per gravi e comprovati motivi di salute“. L’avvocato Giuseppe Lipera rende noto che il suo assistito, “attualmente sottoposto alla misura cautelare della detenzione in carcere, è affetto da obesità morbigena con linfedema cronico (sindrome delle apnee ostruttive del sonno) di grado severo, complicata da episodi di apnea-ipopnea durante il sonno, causati da ostruzione fasica delle vie respiratorie superiori, per collasso del retro–faringe, che potrebbero potenzialmente causargli ipossia e in modo pressoché certo, sette importanti patologie come ipertensione arteriosa, diabete mellito tipo 2 e dislipidemia. Che tutto questo, letteratura scientifica alla mano, può portare a complicanze del sistema metabolico e cardiovascolare in modo permanente e progressivo ovvero addirittura la morte“. Speziale si trova in carcere per la morte dell’ispettore Filippo Raciti, avvenuta il 2 febbraio 2007 durante il derby Catania-Palermo, e sta espiando dal 14 novembre 2012 la pena di otto anni di reclusione, il cui termine è previsto per dicembre.

