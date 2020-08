RIGOLI: “Catania, faccio un grande in bocca al lupo per il futuro. Addio Lucarelli? Avranno avuto idee diverse”

L’ex allenatore del Catania Pino Rigoli commenta le novità relative al cambio di proprietà nella sponda rossazzurra della Sicilia, ai microfoni di tuttoc.com:

“L’ultima parte della stagione, nonostante le problematiche, è stata positiva. Mi auguro che la nuova proprietà possa dare l’input giusto. Essendo catanesi sapranno qual è la realtà in cui operano e quello che richiede. Spero possa ripercorrere le gesta del Catania degli anni passati, gli faccio un grande in bocca al lupo per il futuro. Lucarelli? Sembrerebbe abbia deciso lui di andare via, avranno avuto idee diverse. Aveva creato un buon feeling nell’ambiente, ottenendo risultati importanti”.

