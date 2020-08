TACOPINA: nuovo incontro con Sigi, la trattativa prosegue

Joe Tacopina non molla la presa. In queste ore si è tenuto un nuovo incontro con esponenti della Sport Investment Group Italia SpA, ribadendo il proprio interesse nei confronti della gestione aziendale del Calcio Catania. Sono giorni importanti per capire se muterà il nuovo assetto. Sigi ha sempre messo in cima ai desideri la volontà di strutturare la società con un modello di azionariato diffuso fortemente voluto da Fabio Pagliara. Sul ruolo di quest’ultimo la posizione non appare ancora ben definita, anche perchè si cerca di capire se la struttura del club subirà variazioni più o meno significative.

Tacopina vorrebbe investire il proprio capitale nel Catania con l’ausilio di altri imprenditori ma ci sono dei paletti da rispettare, su questo l’ex cordata è stata molto chiara. Un punto d’incontro tra le parti si troverà a metà strada? Vedremo. Intanto la trattativa con i legali rappresentanti del dirigente newyorkese prosegue, così come si attende la nomina delle cariche legate al nuovo Consiglio d’Amministrazione. Nomina che, evidentemente, passa anche dalla negoziazione con l’avvocato americano per definire eventuali altri soggetti da inserire nel progetto.

