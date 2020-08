MERCATO: Panico, il Potenza difficilmente lo lascia partire

Laterale sinistro classe 1999, con ogni probabilità Ciro Panico non lascerà il Potenza. Radio mercato ha accostato il terzino anche al Catania, per via della profonda stima che mister Giuseppe Raffaele nutre nei suoi confronti, ma è molto difficile che la società lucana decida di privarsi del profilo di Panico. I rossazzurri, in ogni caso, punteranno ancora una volta con decisione su Giovanni Pinto, titolarissimo sulla corsia di sinistra.

