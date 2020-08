SERIE C – Giosa: “Ecco perchè ho detto sì al Monopoli”

Radio mercato lo aveva accostato anche al Catania. Alla fine il difensore ha deciso di lasciare Potenza per accettare la proposta del Monopoli, motivando così la scelta in conferenza stampa:

“Ho scelto Monopoli perchè negli ultimi anni il club si è consolidato crescendo e ottenendo risultati importanti. La società è ambiziosa e conosco l’allenatore, ho il piacere di ritrovarlo sono diversi anni che ci ‘inseguiamo’. Finalmente ce l’abbiamo fatta. Entro in punta di piedi in un contesto già collaudato, formato da bravi ragazzi e giocatori forti. Tanti di loro meriterebbero la fascia di capitano. Cercherò di mettere a disposizione la mia esperienza per raggiungere gli obiettivi. Non vedo l’ora di vivere da dentro la città”.

