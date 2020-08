TORRE DEL GRIFO VILLAGE: riaperte le attività del centro da lunedì

Giunge notizia che Torre del Grifo Village riaprirà le proprie attività da lunedì 24 agosto, come si apprende dalla emissione di una nota ufficiale. Il centro si attiverà seguendo le norme anti covid-19, per cui l’accesso alle attività piscina e palestra sarà limitato e subordinato alla presentazione del certificato medico qualora fosse scaduto e alla prenotazione con cadenza settimanale che deve avvenire esclusivamente attraverso il sito internet www.torredelgrifovillage.it. Anche il centro benessere tornerà ad essere operativo solo per i servizi permessi dalla normativa anti covid-19. Per qualsiasi informazione in merito contattare direttamente la Spa al numero 095/7276488.

