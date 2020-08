AVV. FERRAU’: “In Sigi si lavora nel silenzio, per sognare e far sognare. Oggi è il tempo di lavorare per portare in alto il Catania”

L’avvocato Giovanni Ferraù sottolinea – via social – la bontà del lavoro che sta portando avanti la Sigi in seno al Calcio Catania:

“Ho sempre amato il silenzio del lavoro, di quello fatto bene. Il silenzio dell’asino che gira e gira attorno alla “noria” (per irrigare i terreni), senza ragliare. Apprezzo chi compie il lavoro di 10 facendo il rumore di 1 e non viceversa. In SIGI si lavora così, costantemente, tutti nel silenzio, per far sognare e per sognare. Nel Calcio Catania vedo tecnici, allenatori, manager lavorare senza soste, con un unico obiettivo, fare il miglior lavoro possibile. Vedo ragazzi in maglia rossazzurra correre come furetti, sotto il sole cocente, con il desiderio di esserci, di combattere e questo mi basta. Verranno i tempi delle conferenze, dei proclami, delle interviste, delle presentazioni. Verranno quei tempi, ma oggi è il tempo del lavoro, fatto bene, con amore, per portare in alto il Catania. Noi (TUTTI) siamo il Calcio Catania ed il sogno è ancora realtà… dimenticarlo sarebbe un peccato!”.

