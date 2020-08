CARDIA (Tutto C): “Serie C, Sud alla riscossa. Catania, se entra Tacopina è uno che sbaglia poco o nulla”

Ritorno ad alti livelli del Sud in Serie C. Da qui il collega di tuttoc.com Ivan Cardia ricava uno spunto di riflessione su quello che sarà il girone C nella stagione 2020/21, tramite lo stesso portale che segue da vicino le vicende delle squadre di Lega Pro:

“A Bari sono scottati dall’ultima stagione e ci vanno con i piedi di piombo, ma le basi ci sono e sono anche forti. Auteri non è una garanzia in assoluto soltanto perché qualche stagione l’ha sbagliata anche lui, ma gli è successo di rado e nelle tante indovinate si è rivelato un fuoriclasse della categoria. Va costruita una squadra che sia davvero per lui. A Palermo c’è una dirigenza da fare invidia a mezza Serie A e un allenatore che è un signor tecnico anche in B: i rosanero rischiano di essere la squadra in grado di rompere le uova nel paniere”.

“E poi c’è il Catania: il progetto voluto da Pagliara è molto interessante e richiama esperienze raramente viste in Italia. Dovesse finalizzare l’intesa con Tacopina farebbe entrare in società uno che nei nostri campionati ha sbagliato poco o nulla. E non dimentichiamo altre squadre e città (Catanzaro, Avellino, Terni) da prima fila, ma nessuno speriamo si offenderà se ci rallegriamo perché tre grandi città ci sembrano pronte a fare un passo verso le categorie che più spettano loro. Ne passerà una, al massimo due”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***