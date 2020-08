DONDONI: “Quando lasciai il Catania per andare a Perugia…”

Fa discutere in questi giorni la notizia dell’ingaggio del tecnico Massimo Oddo proveniente dal Perugia direzione Pescara, dopo che gli abruzzesi hanno vinto i Play Out proprio al cospetto degli umbri. Lo stesso percorso potrebbe essere effettuato dall’attaccante Pietro Iemmello che, dopo l’errore decisivo su rigore nella medesima partita, sembra in procinto di trasferirsi anch’egli al Pescara. L’ex difensore del Catania Walter Dondoni commenta la vicenda tramite Facebook:

“Spareggio per rimanere in serie B: Perugia- Pescara. Gli abruzzesi vincono la sfida ai rigori, fatale l’errore di Iemmello per il Perugia, allenatore del grifo Oddo. Dopo qualche giorno, iniziato il calciomercato, il Pescara annuncia il nuovo allenatore e la nuova punta di riferimento: Iemmello e Oddo. Difficile aggiungere qualcosa. Ora vi racconto una mia esperienza personale. Giocavo a Catania 1992/3, vinciamo a Palermo, primo in classifica e la domenica dopo avevamo in casa il Perugia, che lottava x salire in serie B, eravamo in C1. Il lunedì mi arriva una chiamata e parto per Roma, in un albergo della capitale incontro Gaucci, che voleva ingaggiarmi per il Perugia, alla vigilia di Catania-Perugia. Parliamo e ci aggiorniamo. Massimino, a cui avevo chiesto il rinnovo già dal ritiro, non voleva farlo, guadagnavo troppo, mi disse. Arrivò la domenica, il Perugia di Novellino perse a Catania 1-0, e alla fine rimase in serie C, nonostante lo spareggio di Foggia vinto. Io andai comunque a Perugia, e giocai la serie C, ma quando indossi una maglia, devi rendere conto a chi ti paga, alla città e ai suoi tifosi. Altri tempi, altri giocatori, forse più scarsi, ma sempre legati alla maglia che indossavano”.

