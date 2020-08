CATANIA 2020-21: calciomercato al via, previsti una decina di movimenti in entrata

La giostra del calciomercato riapre ufficialmente i battenti. Il Catania è chiamato ad effettuare una serie di movimenti sia in entrata che in uscita in modo da consegnare al tecnico Giuseppe Raffaele la squadra completa entro l’inizio del campionato. In ogni caso, si parte da un buon patrimonio tecnico su cui investire per la stagione alle porte. Da un lato occorrono un paio di tasselli adeguati da integrare in organico ma dall’altro vanno piazzati quei giocatori che non rientrano più nei piani, senza dimenticare che la costruzione della squadra sarà subordinata al regolamento su liste e minutaggio dei giovani.

Entrando nel dettaglio del mercato in entrata, si prevedono innesti in ogni reparto nella misura di una decina di operazioni. Il portiere Jacopo Furlan dovrebbe far posto ad un elemento d’esperienza da affiancare a Martinez nel caso in cui si decidesse di puntare sullo spagnolo. Dopo la cessione di Mbende alla Viterbese, saranno acquistati almeno due/tre difensori duttili da integrare con Silvestri e il giovane Noce.

Il centrocampo dovrebbe essere ritoccato in minima parte. Caccia ad una mezzala e forse ad un altro metodista qualora partisse Vicente (al momento non vi sono segnali da ambo le direzioni). In avanti il Catania dovrebbe prendere due punte da incastonare nei meccanismi di mister Raffaele: un centravanti di sfondamento (Michele Vano del Carpi e Andrea Magrassi della Virtus Entella sono tra i profili sondati) e un attaccante di manovra (in pole Manuel Sarao della Reggina). L’organico dovrebbe essere completato da due esterni bassi pronti a far rifiatare Calapai e Pinto durante una stagione che si prospetta lunga ed estenuante.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***