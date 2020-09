CATANIA: penalizzazione in classifica, si parte da -4

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto infligge le seguenti sanzioni:

– per Astorina Giovanni Luca Rosario, inibizione di mesi 4 (quattro);

– per la società Calcio Catania Spa, penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, oltre all’ammenda di € 500,00 (cinquecento) per la contestata recidiva.

Il campionato rossazzurro 2020/21 parte, dunque, ad handicap per il mancato pagamento entro la data del 15 luglio 2020 degli emolumenti netti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2020.

