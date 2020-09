MERCATO: Catania, proposta di scambio Calapai-Suagher. Per il centrocampo spunta Tascone

Nuovi contatti di mercato per il Catania, chiamato ad intervenire ancora in entrata ed uscita. Per la difesa rimbalza da Terni l’idea Emanuele Suagher, 27enne centrale (nella foto, ndr). Secondo quanto riporta ternananews.it, con le Fere si potrebbe portare avanti un discorso legato ad un possibile scambio con il terzino Luca Calapai. Per il centrocampo, invece, il Catania valuta un nuovo innesto. Tuttoc.com accosta al club rossazzurro il classe 1997 Simone Tascone, che sarebbe finito anche nel mirino del neo promosso Foggia e della sopra citata Ternana.

