ERRA (all. Paganese): “Siamo in emergenza e trasferta lontana, ma a Catania venderemo cara la pelle”

Alessandro Erra, tecnico della Paganese, alla vigilia della trasferta di Catania rilascia alcune dichiarazioni ai canali ufficiali azzurrostellati:

“Si è fatta un pò di confusione per via dello sciopero poi revocato. Abbiamo saputo solo nella tarda mattinata di ieri che si scendeva in campo, in fretta abbiamo organizzato questa trasferta lontana per noi che ci crea non poche difficoltà. Ci atteniamo comunque alle decisioni prese e saremo pronti a giocare. Sicuramente partiamo subito in emergenza, con tanti giocatori fuori. La società è al corrente di quello che manca per completare la rosa, gli effettivi che scenderanno in campo a Catania dovranno dare il massimo perchè inizia un campionato difficoltoso. Affronteremo subito una big del campionato ma mi aspetto grande voglia e determinazione da tanti giovani che saranno protagonisti domenica. Venderemo cara la pelle. Il Catania è una squadra forte, blasonata, che ha preso gente di un certo livello e di categoria. Sappiamo la difficoltà dell’impegno ma voglio che questi ragazzi che abbiamo preso mettano in vetrina le loro qualità contro giocatori più quotati. Giocheremo in un tempio del calcio italiano, per molti ragazzi sarà la prima esperienza su un campo del genere. Devono viverlo come una vetrina, uno stimolo, con entusiasmo. Assicurando vivacità e corsa al cospetto di un organico superiore al nostro”.

