PAGANESE: convocati, cinque indisponibili per Catania

Sono 18 i calciatori convocati dal tecnico della Paganese Alessandro Erra per la prima giornata di campionato, in programma domenica a Catania. Fuori dalla lista – causa infortunio – Campani, Diop, Mattia e Sirignano mentre Scarpa sarà out in quanto squalificato.

Portieri

Bovenzi, Fasan

Difensori

Carotenuto, Cigagna, Di Palma, Esposito, Perazzolo, Perri, Sbampato, Schiavino, Squillace

Centrocampisti

Bonavolontà, Bramati, Gaeta, Onescu

Attaccanti

Costagliola, Guadagni, Isufaj

