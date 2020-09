EX ROSSAZZURRI: Kyriazis nuovo CT della Nazionale femminile greca

Vi ricordate di Georgios Kyriazis? E’ una vecchia conoscenza del calcio italiano, di recente nominato Commissario Tecnico della Nazionale femminile della Grecia. Dopo l’esperienza con l’Under 21 maschile del suo Paese, nuovo percorso professionale per l’ex difensore del Catania, con cui totalizzò 13 presenze sotto la gestione presidenziale della famiglia Gaucci. Ha indossato anche le casacche di Arezzo (28 gare), Triestina (88 gare) e Salernitana (63 gare). Kyriazis guiderà le elleniche nelle qualificazioni per il prossimo Europeo contro il Montenegro, la Germania, l’Ucraina e l’Irlanda. Ad oggi il rischio di non qualificarsi è altissimo, visti i tanti punti di distacco in classifica da irlandesi e tedesche. Kyriazis farà il suo esordio il prossimo 22 settembre nella sfida contro l’Ucraina.

