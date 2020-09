DA ‘LA SICILIA’: chiesto l’utilizzo dello stadio di Lentini. Beretta e Bellodi, interesse confermato. Gubbio e Vibonese su Curcio

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Ieri i dirigenti del Catania si sono messi in contatto con Giuseppe Leonardi – dichiaratosi disponibile – per l’eventuale utilizzo dello stadio di Lentini di cui il Presidente dell’ormai sparita Sicula Leonzio è gestore. Campo in buono stato, sembra probabile che il Catania giocherà alcune partite a Lentini per rendere possibili dei lavori-tampone al terreno di gioco del “Massimino”. Possibilità che aveva anticipato lunedì sera Nuccio La Ferlita.

In chiave mercato, giungono conferme sull’interesse per l’attaccante dell’Ascoli Giacomo Beretta. Trattativa ben avviata per il difensore del Milan Gabriele Bellodi. In uscita, su Alessio Curcio hanno preso informazioni dettagliate Gubbio e Vibonese, quest’ultima interessata a Gian Marco Distefano.

