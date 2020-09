DA ‘LA SICILIA’ – LO MONACO: “Tiferò sempre Catania, auguro di rivivere i tempi magici”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il dirigente Pietro Lo Monaco, dopo avere lasciato la carica di Amministratore Delegato nei mesi scorsi, da martedì non è più il Direttore Generale della società rossazzurra avendo ratificato la risoluzione consensuale del contratto rinunciando a 350mila euro lordi:

“Il Catania resterà sempre nel mio cuore – dichiara al quotidiano – Avrei voluto riportarlo dove l’avevo lasciato, ma ho trovato una situazione difficile. Tiferò sempre Catania, auguro ai tifosi dal più profondo del cuore di rivivere i tempi magici. Futuro? Il primo pensiero in questo momento è riprendermi del tutto, dopo una vita dedicata al calcio mi godo la famiglia. Sono stato anche ricoverato per lungo tempo in ospedale, non sono più un giovanotto”.

