MERCATO: Bertoncini convocato, la Reggina non lo cede?

In vista del debutto di Salerno, si segnala la presenza del difensore Davide Bertoncini nell’elenco dei convocati del tecnico Domenico Toscano per il debutto in Serie B sul campo della Salernitana. Nei giorni scorsi il Direttore Sportivo della Reggina Massimo Taibi disse che non si sarebbe privato di Bertoncini. Sarà davvero così? Intanto la sua presenza nella lista delle convocazioni sembra avvalorare le parole di Taibi. Ricordiamo che il difensore amaranto è un profilo particolarmente gradito a Como e Catania.

