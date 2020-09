DA ‘LA SICILIA’ – Taibi: “Bertoncini non lascia la Reggina. Reginaldo, trattativa rapida. Blondett, cosa ti passa per la testa?”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Trattativa rapida, la situazione si è evoluta e siamo tutti contenti. Il Catania, la Reggina e i suoi agenti che ne hanno parlato nelle ultime ore. C’erano i margini e alla fine la trattativa è andata in porto”. Parole di Massimo Taibi, Direttore Sportivo della Reggina, in merito al passaggio dell’attaccante brasiliano Reginaldo al Catania. Il giocatore percepiva 150.000 euro ma si è abbassato lo stipendio e la Reggina ne pagherà un parte. A proposito di Davide Bertoncini e Edoardo Blondett, Taibi sottolinea che il primo non lascerà il club e sul secondo ammette di non sapere “cosa gli passi per la testa”. “E’ fuori dal progetto – dice – e nonostante ciò ha già rifiutato Viterbese, Catanzaro e Catania. Ci vuole coraggio a rifiutare certi club”.

