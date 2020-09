MERCATO: Blondett, De Francesco, Sarao e Bertoncini… il punto di Taibi (D.S. Reggina)

Edoardo Blondett, Alberto De Francesco, Manuel Sarao e Davide Bertoncini. Tutti giocatori con cui Reggina e Catania hanno discusso in questi giorni. Tra questi, sembra ormai l’imminente l’approdo di Sarao in Sicilia mentre paiono raffreddarsi le piste Blondett e De Francesco. Massimo Taibi, Direttore Sportivo della Reggina, fa il punto della situazione ai microfoni di Radio Antenna Febea:

“Spero che il signor Blondett si decida ad andare via, sta rifiutando tutte le squadre. Lo volevano in tre e le ha rifiutate tutte. Di sicuro al Real Madrid non può andare. L’Avellino mi ha chiesto De Francesco ed è a buon punto, vediamo. Giocatore importante e l’Avellino è una società seria. Accordo trovato, spetta al giocatore il passo successivo. Sarao dovrebbe decidere tra Catania e Catanzaro (ha già scelto i rossazzurri, ndr). Credo che lunedì si sbloccherà. Bertoncini lo stiamo valutando. Purtroppo c’è una lista da rispettare, ma non abbiamo fretta di decidere”.

