MERCATO: Catania, sfumano ufficialmente Tomei e Diakitè

Il portiere Matteo Tomei e il difensore Modibo Diakitè non indosseranno la maglia del Catania nella stagione 2020/2021. Per l’estremo difensore si sono registrati contatti col Catania fino a pochi giorni fa. La Juve Stabia ha battuto anche la concorrenza del Perugia facendo firmare a Tomei un contratto biennale. Anche Diakitè rappresentava un’idea di mercato per i rossazzurri, a completamento del reparto arretrato. L’ha spuntata però la Ternana che, dopo avere perso il giocatore per scadenza di contratto, su suggerimento di mister Cristiano Lucarelli ha formulato una nuova proposta contrattuale ratificando l’intesa fino a giugno 2021.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***