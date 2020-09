EX ROSSAZZURRI: Colantuono riparte dalla C, in qualità di dirigente

L’ex allenatore del Catania Stefano Colantuono, al timone rossazzurro nella stagione 2003/04 quando lavorò in coppia con Gabriele Matricciani in B, riparte da una nuova esperienza professionale nel campionato di Serie C. Ritorno alle origini per Colantuono che ha deciso di dire sì alla proposta della Sambenedettese, club in cui ha già lavorato sia da tecnico che da calciatore. Stavolta ricoprirà il ruolo di Direttore dell’area tecnica e organizzativa. “Il dirigente romano – si legge nella nota ufficiale diramata dalla società marchigiana – ha firmato un contratto che lo legherà ai rossoblu fino al 30 giugno 2025“.

“Io mi sento ancora un allenatore – ammette Colantuono – ma adesso ho iniziato un nuovo percorso. Non ci saranno offerte che mi faranno vacillare: ho firmato un contratto di cinque anni, prendendomi un impegno col presidente, e ho tutta l’intenzione di restare. Voglio contribuire in questo progetto, far crescere questa società e farla diventare nel suo piccolo un modello”.

