MERCATO: li aveva sondati il Catania, per Magrassi e Cianci futuro altrove

Solo un paio di contatti e qualche sondaggio, nulla più. Il Catania non ha approfondito i discorsi con gli attaccanti Andrea Magrassi e Pietro Cianci, rispettivamente di proprietà di Virtus Entella e Teramo, preferendo puntare su Manuel Sarao e Reginaldo. Futuro altrove per entrambi. Magrassi ha ufficialmente trovato l’accordo con il Pontedera, che si è assicurato il diritto alle prestazioni sportive del ragazzo con la formula del prestito. Cianci, invece, come dichiarato dal procuratore ai nostri microfoni ha messo in cima alle preferenze il Bari ed è proprio vicino al passaggio in biancorosso.

