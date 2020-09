MERCATO: Iocolano, il Lecco mette la freccia

Importante profilo sondato dal Catania per il reparto offensivo, Simone Iocolano, giocatore in uscita dal Monza. Tante richieste per l’esterno d’attacco classe 1989 contrattualmente legato ai brianzoli fino al 2021. Oltre al Catania, spicca l’Alessandria ma soprattutto il Lecco, nelle ultime ore balzato in pole per la definizione dell’ingaggio. Attendendo che il 30enne calciatore di Rivoli raggiunga l’intesa con il Monza sulla buonuscita, il Lecco è in trattativa con Iocolano e vicino al suo acquisto. Proposto un biennale.

