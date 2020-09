UFFICIALE: contratto scaduto, Beleck non è più un giocatore del Catania

Da qualche giorno è ufficialmente terminata l’avventura dei giocatori che avevano il contratto in scadenza al 31 agosto 2020. Concluso il prestito di Gabriele Capanni, rientrato alla base (Milan), il Catania ha salutato il centrocampista classe 1998 Orazio Di Grazia e l’attaccante Leo Steve Beleck A’Beka. Quest’ultimo, camerunense con passaporto francese, era stato tesserato agli inizi di febbraio. Il Catania lo reperì dal mercato degli svincolati, totalizzando solamente 6 presenze in rossazzurro e zero gol all’attivo dopo l’esperienza di Rieti caratterizzata, invece, da 18 apparizioni siglando 2 reti. Adesso Beleck si ritrova di nuovo nello status di svincolato, in cerca di sistemazione.

