EX ROSSAZZURRI – Atzori: “Catania, spero in Tacopina. Palermo deludente”

Ex di Catania (allenatore) e Palermo (calciatore) tra le altre, Gianluca Atzori si sofferma brevemente sulla situazione relativa alle due società siciliane, ai microfoni di tuttoc.com:

“Non vivo dall’interno le situazioni, avremo più chiarezza più avanti. Tacopina ha dimostrato di essere serio sia a Bologna sia a Venezia, credo abbia le garanzie per fare il presidente di una squadra di calcio. Mi auguro riesca ad acquistarlo. Il Palermo ha deluso anche me, è uno squadrone e la società ha espresso chiaramente la volontà di vincere e non rimanere in Serie C. Si stanno scontrando con le difficoltà del girone C. Sono indietro ma mi auguro riescano a recuperare il terreno”.

