GHIRELLI (Pres. Lega Pro): “Bari, grande carattere contro il Catania”

Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli si è espresso sulla partita recentemente persa dal Catania allo stadio “San Nicola”, ai microfoni di tuttobari.com:

“Ho visto Bari-Catania in TV e la squadra di Auteri mi è sembrata molto forte ma soprattutto con un grande carattere; solo una squadra con questa componente avrebbe potuto reagire come fatto dal Bari contro gli etnei dopo essere andati sotto. Ha vinto la gara contro un Catania in forma ed è una squadra molto ben attrezzata per il girone che affronta”.

