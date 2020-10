DA ‘LA SICILIA’ – Guerini, sopralluogo ok a Lentini. Il Catania giocherà lì alcune partite

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Sopralluogo del Catania al Sicula Trasporti Stadium di Lentini. Il Catania giocherà ufficialmente per almeno un mese le prossime partite ufficiali casalinghe nella struttura lentinese. Il Direttore dell’Area Tecnica Vincenzo Guerini ha voluto sincerarsi personalmente delle condizioni del manto erboso e dell’intero impianto. Il “Massimino” sarà oggetto di restauro urgente. I rossazzurri hanno presentato un corposo faldone di documenti in Lega per ricevere l’autorizzazione a spostarsi a 35 km da Catania. Nelle prossime ore giungerà l’ok per lo spostamento delle gare del 7, 10 e 21 ottobre a Lentini.

