DA ‘LA SICILIA’ – Mercato: sfuma Bellodi, fatta per Piovanello. Attesa per Maldonado, Furlan a Torre del Grifo

Partenza per Milano – con sosta a Roma – per la volata finale. Ultimi giorni di calciomercato per il Catania con Piscopo, Rosseti e Quaranta che restano nel mirino del Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino. Verrà ufficializzato nelle prossime ore l’esterno d’attacco classe 2000 ex Bari Enrico Piovanello (nella foto), in prestito dal Padova. Giovedì si attendevano novità importanti per il difensore del Milan Gabriele Bellodi, sul quale però hanno puntato gli occhi Cagliari e Spal. Su di lui si registra anche il forte dell’interesse dell’ambiziosa Alessandria. La quotazione si è alzata così tanto che il Milan potrebbe non darlo più in prestito. Si allontana, quindi, Bellodi. Sembra esserci ottimismo invece per la risoluzione del caso Maldonado, mentre Furlan è tornato ad allenarsi a Torre del Grifo e Mazzarani è rimasto a Livorno, in attesa della firma con gli amaranto.

===>>> UFFICIALE: Piovanello al Catania

