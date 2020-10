SERIE C: girone C, come cambia la classifica. Il Catania riparte da quota zero

Per effetto dei risultati maturati nel fine settimana, l’attuale classifica del girone C di Serie C vede momentaneamente in testa un trittico di squadre composto da Ternana, Teramo e Bari. Catania che azzera la penalizzazione e ora vede il primo posto distante 4 punti:

Ternana 4 Teramo 4 Bari 4 Casertana 3 Potenza 3 Avellino 3 Turris 3 Juve Stabia 3 Monopoli 3 Vibonese 3 Viterbese 1 Paganese 1 Catania 0 Foggia 0 Bisceglie 0 Catanzaro 0 Cavese 0 Virtus Francavilla 0 Palermo 0 Trapani 0

