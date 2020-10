SERIE C: girone C, i risultati delle gare 17.30. Ternana fermata sul pari. 0-0 nel derby Paganese-Cavese

Due partite valide per la 4/a giornata del girone C di Serie C in programma alle 17.30. Dopo le gare con fischio d’inizio alle ore 15.00, la Ternana allenata da Cristiano Lucarelli pareggia fuoris casa contro la Casertana. A pochi minuti dal 90′ completa una splendida rimonta ma, in pieno recupero, subisce la rete del definitivo 3-3. Pareggio a reti bianche, invece, tra Paganese e Cavese.

Casertana 3-3 Ternana (30′ Fedato, 37′ Matarese, 48′ Falletti, 50′ Peralta, 84′ Furlan, 92′ Cuppone)

Paganese 0-0 Cavese

