MERCATO: Serie C Girone C, le operazioni ufficiali dell’ultima settimana

Nella settimana che va da martedì 6 ottobre a domenica 11 si sono concluse ufficialmente diverse operazioni di calciomercato in Lega Pro. Per quanto riguarda il girone C, il Palermo ha ingaggiato Gregorio Luperini, centrocampista svincolatosi dal Trapani, mentre la Ternana ha comunicato l’arrivo del terzino sinistro Paolo Frascatore.

Molto attive Foggia e Bisceglie. I satanelli di mister Marchionni ritrovano il terzino sinistro Giuseppe Agostinone e integrano in organico il difensore Gioacchino Galeotafiore (in prestito dalla Salernitana), i centrocampisti Silvano Raggio Garibaldi e Biagio Morrone (in prestito dalla Lazio) e gli attaccanti Jens Naessens e Simone Dell’Agnello. I nerazzurri stellati proseguono la propria campagna acquisti con il ritorno di Maxime Giron al centro della difesa e gli ingaggi dei portieri Andrea Spurio e Antonio Musso, quest’ultimo arrivato in prestito dalla Salernitana al pari dell’attaccante Antonio Russo. In avanti firmano anche Francisco Sartore e Daniele Rocco.

La Cavese alza il peso offensivo con l’approdo dell’ex rendese Francesco Vivacqua, mentre la Viterbese blinda la difesa con Manuel Ferrani e il Monopoli integra in organico il centrocampista Mattia Lombardo. Il Catanzaro formalizza il passaggio in prestito di Brian Bayeye al Carpi, mentre la Paganese estende il legame con l’attaccante senegalese Abou Diop fino al 2022.

