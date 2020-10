TONUCCI: “Siamo un gruppo fantastico. 2-0 annullato ma era regolare, le immagini parlano da sole”

Autore del gol-vittoria contro la Juve Stabia, il difensore del Catania Denis Tonucci manifesta tutta la propria gioia attraverso i canali ufficiali rossazzurri:

“Sono molto contento per il gol. Il raddoppio non mi è stato concesso, onestamente io ho pensato solo a calciare la palla ed eventualmente sentire le urla esultanti dei compagni. Pensavo fosse regolare il 2-0, le immagini parlano da sole, con il pallone entrato di 20-30 centimetri. Comunque l’importante è avere portato a casa i tre punti, dando continuità al percorso iniziato. Inoltre non subiamo reti, questo è merito della fase difensiva svolta collettivamente, a partire dai nostri attaccanti che con la loro pressione agevolano il compito di noi difensori. Ottimo lavoro da parte di tutti ed il mister che ci indica come affrontare ogni partita. Abbiamo avuto la sfortuna di preparare questa in pochissimo tempo, ma nonostante ciò siamo riusciti ad esprimere sul rettangolo verde quanto richiesto in settimana”.

“Io ex di turno? L’anno scorso purtroppo alla Juve Stabia abbiamo vissuto una situazione molto strana. Prima del lockdown eravamo la rivelazione della Serie B, a pochi punti dalla zona Play Off. Tutta l’Italia parlava di noi. Dopo il lockdown non so cos’è successo, le cose non sono andate come avremmo voluto. Abbiamo vissuto dei brutti periodi. Adesso ho ritrovato la Juve Stabia da avversario, la società ha costruito una buona squadra che darà fastidio a tanti. Ecco perchè avere vinto questa partita vale doppio. Dedico il gol a mia moglie Alice ed ai miei figli. Voglio ringraziare i miei nuovi compagni per come mi hanno accolto. Questo è un gruppo fantastico, fatto di uomini che stanno stringendo anche amicizia e questo vuol dire tanto. Ringrazio inoltre la società ed i tifosi che mi hanno fatto sentire il loro calore tramite social. Sono veramente contento”.

