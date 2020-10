WELBECK: “Siamo forti, ma sappiamo di doverlo dimostrare sempre. Con Rosaia grande intesa. Riposo arriva al momento giusto”

Tra i principali protagonisti dell’incontro vinto di misura contro la Juve Stabia spicca sicuramente il centrocampista Nana Welbeck, piacevole sorpresa di questo Catania in avvio di stagione. Ha rilasciato alcune dichiarazioni a fine partita, attraverso i canali social rossazzurri:

“I complimenti vanno fatti a tutta la squadra, al mister, ai collaboratori e tutti quelli che stanno dietro al Calcio Catania. Abbiamo vinto contro una grande squadra, sappiamo di essere forti ma dobbiamo dimostrarlo sempre, giorno dopo giorno. Personalmente mi trovo benissimo con tutti a centrocampo, ma in particolare con Rosaia c’è un bell’affiatamento. Stiamo raggiungendo una grande intesa, anche se in alcuni momenti potevo cercarlo di più, ma miglioreremo nel tempo i meccanismi. E’ stato divertente con lui giocare in mezzo al campo. Siamo consapevoli della nostra forza, cerchiamo di fare il massimo in ogni gara. Soprattutto gli attaccanti svolgono un grandissimo lavoro per la squadra. Grandissima prestazione di Emmausso all’esordio, molto bene anche Biondi, Zanchi, tutti. Dietro abbiamo dei difensori strepitosi”.

“Ringrazio moltissimo i tifosi per il sostegno che mi danno, però so che c’è da dimostrare sempre. Spero di ripagare al meglio l’affetto della gente ogni volta che avrò l’opportunità di giocare. Fa male non vedere i tifosi sugli spalti, ma continueremo a sentirli più vicini a noi attraverso le prestazioni. Speriamo davvero che tornino al più presto allo stadio. Le condizioni del campo? Ci hanno aiutato moltissimo. Nelle ultime gare il terreno del ‘Massimino’ non era al meglio, faticavamo a sviluppare il nostro gioco e tuttora dobbiamo migliorare. I progressi ci sono, effettuiamo anche varie rotazioni per dare minutaggio a tutti, facendo in modo di essere freschi gara dopo gara in un campionato molto competitivo e difficile. Adesso osserviamo un turno di riposo che arriva al momento giusto. Guardiamo avanti, ci attendono delle gare molto toste. Lavoreremo con più tempo a disposizione”.

