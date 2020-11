CATANIA – BISCEGLIE: arbitra Bordin, un precedente con la squadra pugliese

Sarà il signor Andrea Bordin, della sezione di Bassano del Grappa, l’arbitro della gara Catania-Bisceglie, valevole per il recupero della 10/a giornata del girone C di Serie C ed in programma mercoledì 2 dicembre, alle ore 15.00. Con il direttore di gara, gli assistenti Fabrizio Giorgi (Legnano) e Veronica Martinelli (Seregno). Quarto ufficiale il signor Antonino Costanza (Agrigento).

Nessun precedente con il “fischietto” veneto per il Catania, mentre se ne registra uno per il Bisceglie, che risale all’1 dicembre 2019 (Serie C): il 2-2 maturato contro la Cavese al “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia. In quella occasione entrò nel tabellino dei marcatori, tra le file pugliesi, anche l’attaccante Alessandro Gatto, ora militante nel Catania.

