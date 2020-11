MAIMONE (Bisceglie): “Proveremo a battere il Catania. Dovremo essere concentrati, facendo una gara intelligente”

Il centrocampista del Bisceglie Giuseppe Maimone, messinese di nascita, rilascia alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club nerazzurro stellato in vista del confronto esterno col Catania fissato per mercoledì pomeriggio:

“Sarà una partita tosta contro una squadra molto forte, dovremo essere concentrati dal primo all’ultimo minuto, magari evitando di ripetere gli stessi errori e di prendere gol stupidi nelle battute iniziali, giocando i 90′ come facciamo alla fine dei secondi tempi. Così i risultati arrivano. Saremo abbastanza stanchi con tante partite da recuperare, inoltre siamo in molti reduci dal Covid. Cercheremo di fare una gara intelligente, senza strafare”.

“Una sorta di derby per me che sono messinese? Gara importante ma ogni gara lo è, daremo e darò il massimo come sempre. Il Catania è forte là davanti, dietro e in mezzp al campo, pensiamo a noi stessi facendo la nostra partita. Proveremo a vincere. E’ sempre bello affrontare squadre siciliane, spero mi porti bene come è successo col Palermo. I miei trascorsi alla Leonzio? E’ stato un anno con alti e bassi ma ci siamo salvati, ho ricordi abbastanza positivi”.

