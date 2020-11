EX ROSSAZZURRI: Curiale, dieci mesi dopo Catania-Avellino ritorno al gol proprio con gli irpini

C’è anche la firma di Davis Curiale nella vittoria esterna del Catanzaro contro l’Avellino. Gol di pregevole fattura che l’attaccante giallorosso non segnava dal lontano 22 gennaio scorso, quando militava tra le fila del Catania. Allora giocò al “Massimino”ed avversario degli etnei fu proprio l’Avellino. In quella occasione Curiale fu costretto a dare forfait per un problema fisico che lo costrinse a rimanere fermo per un bel pò di tempo (nella foto il momento in cui riportò l’infortunio, ndr). Di nuovo l’Avellino nel mirino di Curiale che, stavolta, contribuisce al successo del Catanzaro, il primo fuori casa di questo campionato per la formazione allenata da Antonio Calabro.

