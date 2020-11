PELLEGRINO risponde all’agente di Vicente: “Giocatore tutelato e sostenuto. Le lezioni di moralità, etica e professionalità le ha date il Catania”

Dopo le parole di Gianfranco Cicchetti, agente del centrocampista Bruno Vicente, arriva la risposta del Direttore dell’Area Sportiva del Catania Maurizio Pellegrino che puntualizza ai microfoni di tuttoc.com:

“Questo signore è evidentemente disinformato e non interloquisce col suo assistito. Già una settimana fa avevamo comunicato con Vicente: la società e io a livello personale lo avevamo informato che ci saremmo fatti carico di tutto ciò che gli servirà e che lo tuteleremo in attesa che possa riprendere al più presto. Visto che ne avrà per qualche settimana, l’opportunità era quella di usufruire per questo mese di un posto in più in lista e questo è stato fatto. Così sono andate le cose. La società non solo gli è stata vicino, ma lo ha anche tutelato, lo ha sostenuto e continua a farlo. Questo è quello che conta. Le lezioni di moralità, etica e professionalità le ha date il Catania”.

Pellegrino, in merito al fatto che Catania-Turris si giocherà a Lentini, ha poi aggiunto che “dopo tanti lavori ha piovuto il giorno della partita e il campo si è un po’ rovinato” e, quindi, per una maggiore sicurezza la società ha ritenuto opportuno prendere questa decisione visto il nuovo rischio pioggia domenica.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***