SERIE C – Lucarelli (all. Ternana): “Anche il Palermo lotterà per il primato, pochi proclami e battiamo il Teramo”

Una vittoria convincente, meritata, ottenuta sul campo del Bari. Ternana che vola in campionato ma l’ex allenatore del Catania Cristiano Lucarelli invita la propria squadra a mantenere i piedi per terra:

“Bari è stata soltanto una tappa importante ma ne mancano ancora troppe per poter cantare vittoria. Mi aspettavo una risposta vera, legittimando il merito dei tre punti. Bene l’approccio alla partita e gara affrontata con un certo piglio. Questo aspetto è più importante della vittoria in sè. Onestamente anche a voler trovare qualcosa di negativo sulla prestazione offerta a Bari non riesco a trovarla. Voliamo bassi, pochi proclami e testa dentro il carro armato. Dobbiamo stare attenti a non specchiarci troppo”.

“Non c’è solo il Bari nella lotta al vertice. Ci sono anche Teramo, Avellino ed il Palermo che è in netta ripresa e alla fine del girone d’andata si sarà avvicinato tantissimo alle prime posizioni. Domenica abbiamo un altro match clou contro un Teramo che ci somiglia molto anche per modulo, modo di interpretare le gare, concetti di gioco. Dovremo ottimizzare il successo di Bari, se non dovessimo vincere contro il Teramo andremmo a vanificare quanto fatto al ‘San Nicola'”.

