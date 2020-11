EX ROSSAZZURRI: 11/a giornata, Curcio nella Top 11 del girone C

C’è anche l’ex rossazzurro Alessio Curcio nella speciale Top 11 dell’11/a giornata del girone C di Serie C realizzata da tuttoc.com, decisivo su rigore nella vittoria del Foggia a Cava de’ Tirreni. “Dal dischetto il fantasista rossonero non sbaglia – si legge – Sesto gol in otto presenze, si conferma uomo che può e sa come risolvere un match complicato”.

Quesa la Top 11 nel dettaglio che include, inoltre, i teramani Diakite e Ilari, quest’ultimo autore del gol-vittoria contro il Catania al “Bonolis”:

Ermanno Fumagalli (Foggia)

Salim Diakite (Teramo)

Pasquale Fazio (Catanzaro)

Roberto Codromaz (Juve Stabia)

Federico Zenuni (Virtus Francavilla)

Daniele Franco (Turris)

Carlo Ilari (Teramo)

Alessio Curcio (Foggia)

Anthony Partipilo (Ternana)

Nicola Rauti (Palermo)

Marco Spina (Vibonese)

ALLENATORE: Marco Marchionni (Foggia)

