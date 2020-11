VERSO CATANIA – TURRIS: la formazione dei tifosi, sondaggio aggiornato

Quale formazione opporre alla Turris, avversaria del Catania per la 12/a giornata del girone C di Serie C 2020/21? Chiediamo ai tifosi di schierare idealmente i rossazzurri sostituendosi alle scelte di Mister Giuseppe Raffaele. Esprimi le tue preferenze sull’undici da mandare in campo allo stadio “Angelino Nobile” (Tonucci, Pellegrino e Piccolo ancora tra gli assenti).

Il sondaggio aggiornato (lo chiuderemo domenica mattina) indica la seguente formazione di partenza suggerita dalla maggioranza dei votanti:

Martinez; Claiton, Silvestri, Zanchi; Albertini, Welbeck, Maldonado, Rosaia, Pinto; Reginaldo, Pecorino.

CATANIA-TURRIS: fai la formazione rossazzurra Martinez Confente Calapai Claiton Silvestri Zanchi Pinto Albertini Noce Panebianco Dall’Oglio Izco Maldonado Rosaia Welbeck Biondi Emmausso Reginaldo Pecorino Piovanello Sarao Manneh Created with

