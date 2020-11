EX ROSSAZZURRI – Ambrosi: “Girone C equilibrato. Il calcio è dei tifosi, Palermo-Catania sembrava una gara di Pasquetta”

Così l’ex attaccante del Catania Alessandro Ambrosi sul livello della Serie C e l’assenza di pubblico sugli spalti, intervenendo a Passione Gialloblù come riporta stabiachannel.it:

“Tolte due squadre che sono al di sopra delle altre, ossia Ternana e Bari, il livello è abbastanza equilibrato e abbordabile. Quasi tutte possono lottare per conquistare un posto importante. Calcio trasformato dal Covid? Il calcio attuale non è calcio. Il calcio è della gente, dei tifosi. Le partite senza le tifoserie sono deprimenti, sembra di assistere a delle farse. Manca la componente fondamentale: la gente. Uno stadio vuoto è davvero deprimente. Ho visto il derby siculo tra Palermo e Catania. Sembrava una partita di Pasquetta, non per il valore in campo, ma per quello che si è visto. Purtroppo bisogna fare di necessità virtù, sperando di poter vedere al più presto gli stadi pieni”.

