IL 2020 DI RAFFAELE: dal sogno Serie B accarezzato con il Potenza alla prestigiosa panchina del Catania

Un 2020 intenso, quello che sta per andare in archivio. Mister Giuseppe Raffaele ha confermato i progressi evidenziati negli anni, spinto dal prezioso valore della gavetta per una crescita sul piano tecnico e mentale. Sulla panchina del Potenza ha vissuto la sua prima esperienza da allenatore professionista, ottenendo per la seconda stagione consecutiva risultati entusiasmanti malgrado un budget societario nettamente inferiore a più di mezza Lega Pro. Esprimendo un calcio piacevole, aggressivo ed efficace, Raffaele ha portato il Potenza fino ai quarti di finale dei Play Off contro la Reggiana, sprecando con França il rigore che sarebbe valso il clamoroso passaggio al turno successivo. Gli avversari, poi, vinsero gli spareggi promozione.

In estate arrivò la chiamata del Catania ed il tecnico di Barcellona Pozzo di Gotto declinò altre proposte invitanti, firmando un contratto annuale con opzione. Nessun dubbio per Raffaele, nonostante venisse preannunciato un anno di transizione. “Abbiamo scelto Giuseppe Raffaele – spiegò il Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino – valutando anzitutto la sua idea di calcio, sempre propositiva, la riconoscibilità della sua impronta tattica e la capacità di valorizzare le individualità nel contesto delle superiori esigenze del collettivo”.

L’ex allenatore del Potenza, dal canto suo, espresse grande entusiasmo attraverso le prime dichiarazioni ufficiali alla guida del Catania. Sottolineando, in particolare, come fosse motivo d’orgoglio “poter sedere sulla panchina di una delle società più importanti d’Italia“ con “un grande senso di responsabilità, vivendo questa nuova avventura con il massimo del mio entusiasmo e della mia passione cercando d’infonderli al gruppo”. Assicurando “entusiasmo e veemenza per cercare un risultato che meritano la piazza e questa società, la quale ha provato in tutti i modi a salvare la storia del club e ci è riuscita”, per poi aggiungere che “noi siamo il Catania e dobbiamo dare il 101%, ambiente e calciatori. Così facendo la carica emotiva sarà talmente forte che tutte le componenti tecnico-tattiche ci permetteranno di fare un grande campionato“.

I risultati, al netto delle difficoltà imposte dal periodo legato al Covid e da una lunga serie di defezioni che hanno attanagliato la squadra, premiano fin qui l’operato di Raffaele in rossazzurro con 27 punti in classifica (29 sul campo, ndr) che lanciano il Catania al terzo posto, rivelandosi inferiore alle sole corazzate Ternana e Bari. Tenendo conto anche del ruolino di marcia evidenziato al timone del Potenza, il 2020 del tecnico siciliano si è caratterizzato con 13 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte. Numeri che Raffaele proverà a rendere ancora più interessanti il prossimo anno, proiettando sempre più in alto l’Elefante.

