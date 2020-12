MERCATO: quali giocatori del Catania a rischio partenza?

Si avvicina la riapertura del calciomercato. La sensazione che possiamo ricavare sin d’ora è che non assisteremo ad alcuna rivoluzione, ripartendo da tanti rossazzurri che si sono resi protagonisti nella prima parte di campionato. Inevitabilmente, però, qualcuno lascerà il Catania. Ci riferiamo a chi non ha reso secondo le aspettative o, magari, ha trovato poco spazio.

Provando ad ipotizzare i giocatori a rischio cessione a gennaio, tra questi potrebbe figurare il portiere Santurro. Prelevato nei mesi scorsi per giocarsi il posto da titolare con Martinez, l’estremo difensore giunto in prestito dal Bologna ha accusato un problema fisico di rilevante entità dopo l’esordio con la Paganese. Il Catania, allora, si è cautelato con Confente, ingaggiato a titolo temporaneo dal Chievo. A sorpresa quest’ultimo ha superato tutti nelle gerarchie e Santurro non è neanche la seconda scelta.

In difesa ci sono richieste per Zanchi che, tuttavia, non dovrebbe lasciare la Sicilia. Da valutare il futuro di Pellegrini, spesso infortunato. A centrocampo si va verso il trasferimento di Vicente mentre, per quanto concerne il reparto offensivo, si cercherà una nuova sistemazione per Arena (fuori lista). Dubbi sulla permanenza di Gatto ed Emmausso, entrambi con un rendimento al di sotto delle attese e poche apparizioni. Da tenere sotto controllo, inoltre, le situazioni contrattuali dei vari Martinez, Noce, Manneh, Biondi e Welbeck, tutti in scadenza a giugno mentre ricordiamo che Silvestri e Pinto hanno già prolungato il rapporto fino al 2023.

