CAPUANO (all. Potenza): “Stimo tanto Raffaele ma se il Catania pensa di passeggiare, sbaglia. Siamo affamati”

L’allenatore del Potenza Eziolino Capuano in vista del match casalingo col Catania, speranzoso di ottenere un risultato positivo:

“E’ sempre dura lavorare quando i risultati non arrivano, ma non con questa squadra di ragazzi sempre disponibili e che s’impegnano quotidianamente. Ho il piacere e l’onore di allenarli. Abbiamo tanti giovani, attraversiamo anche un periodo non particolarmente felice sul piano delle defezioni, avendo perso tanti giocatori e c’è da inventare ruoli in settori letteralmente mancanti per struttura e caratteristiche. Non ho mai avuto due attaccanti centrali da quando alleno il Potenza e abbiamo giocato partite anche senza punte centrali. Ma un allenatore che cerca alibi è un perdente e quindi non trasmette positività alla squadra. Non fasciamoci la testa. Nel calcio chi vince spiega, chi perde deve stare zitto. Trovare argomentazioni che possano portare a degli alibi è da sconfitti. Io non lo sono, come non lo è il Potenza, la squadra ed una proprietà che ha dimostrato come fare calcio negli anni, raggiungendo risultati insperati pur senza grandi somme”.

“Al di là delle problematiche, dobbiamo scendere in campo con una struttura che ci garantisca di fare la partita sia in fase di possesso che di non possesso. Siamo mancanti in centimetri e in tante situazioni ma siamo consapevoli di essere squadra ed un buon gruppo, convinti di uscirne fuori perchè non può girarti sempre tutto storto. Le prestazioni sono largamenti confortanti, non i risultati, e quando perdi sempre a causa di un episodio non fa piacere. Ripartiamo dalle positività ma anche dalle situazioni negative per migliorarci. Sono troppo navigato, non un ragazzino da farmi portare nell’angoscia in un momento come questo o nell’entusiasmo dopo un risultato importante, vedi la vittoria di Torre del Greco. Ci vuole sempre grande equilibrio nel calcio”.

“Affronteremo una squadra di spessore, guidata da un allenatore che qui a Potenza ha fatto cose molto importanti e gode della mia stima notevolissima, ma se il Catania pensa di passeggiare è errato. Noi dobbiamo fare punti, siamo affamati e questo concetto va trasmesso in campo perchè la nostra classifica si fa sempre più preoccupante. La partita raccoglie emozioni, il calcio produce emozioni. Non avere il pubblico è un fatto negativo per tutti purtroppo, speriamo di sconfiggere al più presto questa pandemia. Quella di domenica è una gara importante. Il Catania è in grande salute, l’organico a disposizione è sotto gli occhi di tutti ma noi non saremo la vittima sacrificale e lo abbiamo dimostrato in tutte le gare. Speriamo anche in un pò di fortuna. Se nel calcio tutto si compensa, noi dobbiamo ancora ricevere tanto”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***