CATANIA – BISCEGLIE: precedenti, la scorsa stagione la beffa dell’ex

Quattro affermazioni casalinghe sulla squadra pugliese

Il Catania riceverà il Bisceglie in occasione del recupero della 10ª giornata di Serie C. In precedenza, gli etnei hanno affrontato la compagine pugliese tra le mura amiche in sette distinte occasioni, vincendo quattro volte e pareggiando tre incontri.

Confronti ricorrenti tra rossazzurri e nerazzurri stellati in Serie C2 a metà anni Novanta e più recentemente a partire dal 2017, anno in cui il Bisceglie è tornato tra i professionisti dopo vent’anni d’assenza. Il computo dei precedenti tiene conto anche del match disputato nel gennaio del 1941 tra l’Associazione Fascista Calcio Catania e l’Armando Diaz (società sportiva biscegliese attiva durante gli anni ’30-’40 del Novecento) finito in parità (1-1).

Due stagioni addietro il Catania superò in rimonta i pugliesi grazie ai gol di Matteo Di Piazza e del difensore Andrea Esposito, quest’ultimo a segno su assist del debuttante Emanuele Pecorino. Quella fu la vittoria dei giovani, lanciati coraggiosamente nella mischia da Walter Novellino, i quali seppero ripagare la fiducia del tecnico portando la squadra alla vittoria. Lo scorso anno, invece, Catania-Bisceglie fu la prima gara del Lucarelli-bis: 1-1 finale, vantaggio rossazzurro di Moïse Mbende (primo e unico centro con la maglia del Catania per il difensore), nel finale pari beffardo dell’ex Giulio Ebagua che anticipa Lorenzo Saporetti segnando il più facile dei gol.

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Catania: 4

Pareggi: 3

Vittorie Bisceglie: 0

Gol Catania: 12

Gol Bisceglie: 5

Differenza reti: +7

Serie C 1940-41 AFC Catania 1-1 SS Armando Diaz

Serie C2 1995-96 Catania 2-0 Bisceglie

Serie C2 1996-97 Catania 1-0 Bisceglie

Serie C2 1997-98 Catania 1-1 Bisceglie

Serie C 2017-18 Catania 4-1 Bisceglie

Serie C 2018-19 Catania 2-1 Bisceglie

Serie C 2019-20 Catania 1-1 Bisceglie

VIDEO – L’ultima vittoria del Catania contro il Bisceglie in Sicilia

